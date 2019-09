Der Karlsruhe SC zieht seinen Einspruch gegen die Wertung des verlorenen Spiels gegen den Hamburger SV am 25. August zurück. Sportdirektor Oliver Kreuzer kündigte den Einspruch bereits einige Tage vor der Partie an - und der KSC legte ihn nach dem Match auch ein. Die Grundlage: Vorwürfe gegen den HSV-Spieler Bakary Jatta unter einer falschen Identität zu spielen. Diese Vorwürfe haben sich nicht bestätigt.

Am Montag wurde der Fall vor dem Bezirksamt in Hamburg-Mitte behandelt: In der offiziellen Pressemeldung der Hansestadt wird der Bezirksamtsleiter Falko Droßmann wie folgt zitiert:

"Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat die bereits vorliegenden und neue Unterlagen, die im Rahmen der Anhörung vorgelegt wurden, geprüft. Aus den dem Bezirksamt vorliegenden Unterlagen gehen keine belastbaren Anhaltspunkte hervor, die ausländerrechtliche Maßnahmen begründen würden. Die aufgekommen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben haben sich im Rahmen der Anhörung nicht bestätigt."

"Fristwahrende Gründe"

Diese Entscheidung hat den KSC am Dienstag veranlasst, seinen Protest gegen die Spielwertung zurückzuziehen. Es handele sich nun um eine geklärte Faktenlage, so der Sportclub. Man habe die den Einspruch "aus fristwahrenden Gründen und um seiner Verantwortung für den Verein gerecht zu werden" eingelegt.

"Dem KSC ging es zu jedem Zeitpunkt ausschließlich darum, den Verein vor einem etwaigen Wettbewerbsnachteil zu schützen. Wir sind froh, dass sich die Angelegenheit jetzt für alle Beteiligten im positiven Sinne entwickelt hat und wünschen insbesondere Bakery Jatta nach dieser für ihn sehr schwierigen Zeit nur das Beste", so die KSC-Verantwortlichen in einer Pressemeldung.

Pfiffe von KSC-Fans gegen Jatta

Im Rahmen des Spiels, welches der KSC mit 2:4 verlor, kam es zu Rassismusvorwürfen gegen die KSC-Fans: Immer, wenn HSV-Spieler Bakery Jatta am Ball war, wurden Pfiffe von den Karlsruher Rängen laut. Der Fan-Dachverband wies die Vorwürfe nach dem Spiel in einer Stellungnahme zurück.

Sportdirektor Oliver Kreuzer äußerte sich gegenüber sportbuzzer.de noch am Spieltag zum Vorfall: "Das war nicht gut von unseren Fans. Da möchte ich mich auch hier dafür entschuldigen."

"Was soll ich dazu sagen? Mit Sicherheit war das nicht sportlich", antwortet KSC-Coach Alois Schwartz laut Hamburger Abendblatt auf entsprechende Nachfragen nach der Spiel-Partie im Presseraum.

1. FC Nürnberg und VfL Bochum ziehen ebenfalls Einsprüche zurück

Der Fall lag ebenfalls beim Deutschen Fußball-Bunds (DFB), dort hatte der 1. FC Nürnberg beweisen wollen, dass sich Jatta einer falschen Identität bedient haben soll. Diese hätte Auswirkungen auf seine Spielerlizenz gehabt - die Franken wollten eine Umwertung ihres 0:4-verlorenen Spiels. Am Dienstagnachmittag zog auch der 1. FC Nürnberg den am 5. August eingereichten Protest zurück.

"Wir haben im Zweitligaspiel gegen den HSV eine verdiente Niederlage hinnehmen müssen. Durch die veränderte Indizienlage hat sich in einem unsicheren Umfeld nun mehr Klarheit für uns ergeben und es besteht kein Grund mehr, die Rechtmäßigkeit der Spielberechtigung zu hinterfragen", heißt es in einer offiziellen Pressemeldung.

"Verdiente Niederlage"

Von VfL Bochum heißt es ebenfalls am Dienstagnachmittag: "Der VfL hat im Zweitligaspiel gegen den HSV eine verdiente Niederlage hinnehmen müssen. Durch die veränderte Indizienlage hat sich in einem unsicheren Umfeld nun mehr Klarheit für uns ergeben und es besteht kein Grund mehr, die Rechtmäßigkeit der Spielberechtigung zu hinterfragen."

Im Gegensatz zu Hannover 96, der gegen den HSV ebenfalls eine Niederlage (0:3) hinnehmen musste, legten 1. FC Nürnberg, VfL Bochum und Karlsruher SC Protest gegen die Spiele-Wertung ein. Da alle drei Vereine ihren Einspruch zurückgezogen haben, dürfte die für Montag angesetzte Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht damit entfallen - der Fall Jatta sollte damit erledigt sein.