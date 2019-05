vor 8 Stunden Karlsruhe Abstimmung im Netz: Fans wählen KSC-Stürmer Pourié zum Spieler der Saison

Torjäger Marvin Pourié vom Karlsruher SC ist zum Spieler der Saison in der 3. Liga gewählt worden. Bei der Fan-Wahl in den sozialen Netzwerken des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) setzte sich der 28-Jährige vor Torhüter Nils Körber von Meister VfL Osnabrück durch, wie der DFB am Montag mitteilte.