Ab in den Süden: KSC im Trainingslager im sonnigen Spanien angekommen

Aus dem winterlichen Karlsruhe in die Sonne Spaniens - der Karlsruher SC ist am Mittwoch ins Trainingslager nach Marbella aufgebrochen. Eine Woche lang trainieren die Blau-Weißen hier bei milden und perfekten Bedingungen, um sich den Feinschliff für die verbleibenden 18 Partien zu holen.

Bereits ganz früh am Morgen ging es mit dem Bus vom Wildparkstadion ab zum Flughafen - immer der Sonne entgegen. In Spanien angekommen hieß es dann erst einmal ab in den Bus und zum Mannschaftshotel. Denn es gab keine Zeit zu verlieren. Nachmittags um 15.30 Uhr bat Cheftrainer Alois Schwartz seine Mannschaft bereits zur ersten Einheit.

Das erste Testspiel findet dann am Freitag gegen den 1. FC Magdeburg statt, einen Tag später heißt der Gegner Feyenoord Rotterdam. Den letzten Test im Trainingslager absolviert der KSC dann am Dienstag, 15. Januar, gegen den FC Winterthur.