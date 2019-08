Der Karlsruher SC steht am heutigen Donnerstag vor dem Sportgericht des Deutschen Fußballbundes (DFB) in Frankfurt. Es geht um die Veranstaltung am 3. November im Wildparkstadion - mit leuchtenden Fackeln hatte der Fan-Dachverband "Supporters Karlsruhe" die alte Gegengerade verabschiedet, die im Zuge des Stadionumbaus weichen musste. Der DFB sieht im Einsatz von Pyro-Technik ein Vergehen gegen Verbandsregeln. Die Verhandlung startet um 12.30 Uhr.

Organisiert wurde die Pyro-Show von den Supporters Karlsruhe - sie war behördlich genehmigt und eine vom vorhergehenden Fußballspiel getrennte Veranstaltung. Da die Supporters jedoch nicht dem DFB zugehörig sind, muss sich der KSC vor dem Sportgericht verantworten.

"Uns gegenüber müsste der Verband vor ein ordentliches Gericht ziehen und hätte schlicht keine stichhaltigen Beweggründe eine Klage anzustreben", so die Supporters in einer aktuellen Pressemeldung, "stattdessen muss für die Machtspiele des mächtigen Fußballverbandes der Karlsruher Sport-Club herhalten, der rechtlich für diese Veranstaltung jedoch keinerlei Verantwortung zu tragen hat."

Die Supporters werden bei der Verhandlung in Frankfurt mit ihrem Vorstand als Zuschauer anwesend sein. Weiterhin wird 1. Vorsitzender Marco Fuchs vom Karlsruher SC als Zeuge aufgerufen werden. Zuvor hatten die Supporters kritisiert, vom DFB nicht zur Sache gehört zu werden.

"Wir könnten Auskunft erteilen, aber dazu müssten wir gefragt werden. Wir haben dem DFB im November, als klar war, dass er Ermittlungen aufnimmt, in einer öffentlichen Stellungnahme aufgefordert, dass sie uns ansprechen sollen. Wir als Veranstalter könnten Licht in das Dunkle bringen", so Marco Fuchs Ende Juli im Gespräch mit ka-news.de. Sollte es zu einer Verurteilung vor dem Sportgericht kommen, könnte die Strafzahlung bis zu 70.000 Euro betragen.

+++ 14.51 Uhr: Pause im Gerichtssaal +++

Aktuell befindet sich die Gerichtsverhandlung in der Pause. "Im Anschluss wird das Urteil verkündet", so Marco Fuchs auf Nachfrage von ka-news.de.

+++ 16.02 Uhr: Geldstrafe steht fest +++

Der Karlsruher SC wurde zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt, das teilt der Sportclub in einer aktuellen Pressemeldung mit. Gegenstand der Anklage sei nicht das Abbrennen der Pyrotechnik (sogenanntes Zuschauerfehlverhalten) gewesen, so der Verein weiter, sondern eine fehlende Anmeldung und Genehmigung der Veranstaltung beim DFB.

"Der KSC hält dies für eine Kompetenzüberschreitung des DFB und wird deshalb gegen das Urteil Berufung beim DFB-Bundesgericht einlegen", so der Karlsruher Sportclub.

+++ 16.25 Uhr: Supporters-sind enttäuscht +++

Marco Fuchs ist enttäuscht vom Urteil: "Es entspricht nicht unserer Rechtsauffassung", sagt der 1. Vorsitzende der Supporters Karlsruhe, im Gespräch mit ka-news.de. "Die Veranstaltung war behördlich genehmigt, es gab keinen Grund, die Veranstaltung vom DFB genehmigen zu lassen", so Fuchs, "die Richtlinien des DFB finden bei der Veranstaltung eines Dritten keine Anwendung, er hat hier keine Kompetenz."

+++ 17 Uhr: Geteilte Stimmung bei KSC-Präsident Wellenreuther +++

"Wir hätten uns gefreut, wenn sich der DFB unsere Rechtsauffassung angeschlossen hätte", teilt Ingo Wellenreuther, Präsident des KSC, knapp zwei Stunden nach der Urteilsverkündung auf Nachfrage von ka-news.de mit. "Was ich als positiv erachte ist jedoch, dass der DFB anerkennt, dass es sich bei der Abschiedsfeier um eine eigene Veranstaltung der Supportes und nicht des KSC gehandelt hat!" Dennoch wertet der DFB beides als "verbundene Veranstaltungen" und das hätte nach Meinung des DFB eine Genehmigung seitens des Fußball Bundes gebraucht.

"Selbst wenn im Anschluss an das Spiel der Hundezüchterverein sein Jahresfest gegeben hätte, verlangt der DFB, dass eine Erlaubnis bei ihnen eingeholt wird - und diese Argumentation überzeugt uns nicht", so Wellenreuther weiter.

"Nun haben wir sieben Tage Zeit, um in Berufung zu gehen", erklärt Ingo Wellenreuther das weitere Vorgehen. Wie lange es dann dauert, bis die Urteilsbegründung vorliegt, kann er noch nicht sagen. Die Berufung wird dann vor dem Bundesgericht des DFB verhandelt.

