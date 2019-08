08.08.2019 08:47 Corina Bohner Ingo Rothermund Anya Barros Karlsruhe 3.000 Euro Strafe für Abschiedsshow im Wildpark: KSC will Berufung einlegen, Supporters sprechen von "Doppelmoral"

Der Karlsruher SC stand am Donnerstag vor dem Sportgericht des Deutschen Fußballbundes (DFB) in Frankfurt. Es geht um die Veranstaltung am 3. November im Wildparkstadion - mit leuchtenden Fackeln hatte der Fan-Dachverband "Supporters Karlsruhe" die alte Gegengerade verabschiedet, die im Zuge des Stadionumbaus weichen musste. Was genau der DFB anklagte, wurde nach Abschluss der Verhandlung bekannt. Entgegen erster Erwartungen war es nicht der Einsatz von Pyro-Technik - sondern eine fehlende Genehmigung.