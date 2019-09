Der Karlsruher SC feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Nach dem Jubiläumsturnier im Juli lädt der Verein am heutigen Dienstagabend zu einem Festakt ins Konzerthaus. Auch der ehemalige Welttorhüter Oliver Kahn wird sich hier die Ehre geben und eine Festrede halten.

Es ist eine lange Geschichte, auf die der KSC zurückblicken kann: 1894 wurde der Karlsruher FC Phönix, der Vorgängerverein der Blau-Weißen - gegründet. Nun, 125 Jahre später, feiert der Sportclub sein Jubiläum. Im Rahmen des offiziellen Festaktes am Dienstag blickt der Verein auf die Höhen und Tiefen der vergangenen Jahrzehnte zurück. Ab 18 Uhr beginnt der Empfang der geladenen Gäste - ab 19 Uhr folgt das offizielle Festprogramm.

Auf der Gästeliste steht dabei auch der dreimalige Welttorhüter Oliver Kahn, der zwischen 1987 und 1994 zwischen den Pfosten der Blau-Weißen stand und seine Weltkarriere in Karlsruhe begann. Er soll im Rahmen der Feierlichkeiten eine Festrede halten. Das gibt der KSC in einer Mitteilung an die Presse bekannt.

Neues KSC-Präsidium wird am 12. Oktober gewählt

Nach den Jubiläumsfeierlichkeiten wartet aber wieder Arbeit auf den Verein: Am Samstag, 12. Oktober, lädt der Karlsruher SC seine rund 8.500 Mitglieder zur Mitgliederversammlung in die Messe Karlsruhe, denn: Die Wahl des neuen KSC-Präsidiums steht an. Das besteht aus dem Präsidenten (momentan Ingo Wellenreuther) und zwei Vizepräsidenten.