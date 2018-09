Es geht doch mit dem Tore schießen: Der Karlsruher SC hat am Mittwochabend sein Testspiel gegen Bezirksligist SV Sasbach mit 10:0 (4:0) gewonnen.

Die Frustbewältigung nach der ersten Ligapleite gegen Lotte und dem spielerisch schwachen Auftritt klappte am Mittwochabend nach Plan. Christoph Kobald erzielte nach einer Viertelstunde die Führung für die Profis. Fünf Minuten später legte Kyoung-Rok Choi den zweiten Treffer nach, ehe Marc Lorenz in der 34. Spielminute auf 3:0 für die Profis stellte.

Kurios: Zwischen der 26. und 29. Spielminute traf der KSC, bei denen Testspieler Raphael Assibey-Mensah von Beginn an zum Einsatz kam, gleich dreimal den Pfosten! Zwei Schüsse von Lorenz und einer von Janis Hanek klatschten ans Aluminium. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause durfte dann der nächste Treffer bejubelt werden, wieder war es Choi, der zum 4:0 vollstreckte.

Zwei A-Jugendliche machen auf sich aufmerksam

Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter mit dem Toreschießen, Stephan Mensah traf zum 5:0 (54.), ehe U19-Akteur Luca Egolf kurz darauf nachlegte (56.). 20 Minuten vor dem Ende durfte sich auch Justin Möbius in die Torschützenliste eintragen mit einem direkt verwandelten Freistoß. Der achte KSC-Treffer war dann wieder eine Angelegenheit für einen Nachwuchsspieler: Ian Hofmann traf in der 78. Minute.

In der Schlussphase stellten Dominik-Stroh-Engel (83.) und Möbius (90.) auf den 10:0-Endstand. Bereits am Donnerste geht es weiter mit dem nächsten Testspiel für den KSC - dann treffen die Badener in Neu-Ulm auf Austria Lustenau.

Aufstellung Karlsruher SC: Schragl - Camoglu, Kobald (46. Egolf), Stoll, Kircher (63. Hofmann) - Hanek (46. Möbius), Assibey-Mensah (46. Mensah) - Choi (63. Wiltz), Lorenz (46. Roßbach) - Röser (46. Stroh-Engel) - Batmaz (46. Pourié).