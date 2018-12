vor 25 Minuten Karlsruhe Karlsruher SC beschäftigt sich mit möglicher Ausgliederung

Der Drittligist Karlsruher SC beschäftigt sich verstärkt mit einer möglichen Ausgliederung seiner Fußball-Abteilung. Bis Mitte 2019 soll geklärt werden, ob und in welcher Form ein solcher Schritt Sinn macht. In einem Ausgliederungsausschuss soll das Thema am 19. Dezember ergebnisoffen diskutiert werden. Eine Entscheidung soll dann auf einer möglichst breiten Basis getroffen werden.