vor 19 Stunden Waidring/Karlsruhe KSC zeigt sich gegen St. Pauli in Torlaune und feiert deutlichen Testsieg

Der Karlsruher SC scheint gut gerüstet für den Saisonauftakt in zehn Tagen. So gewann der badische Drittligist auch sein zweites Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gegen den FC St. Pauli mit 4:1 (1:0).