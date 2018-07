Läuft die Generalprobe schief, wird die Premiere ein voller Erfolg. Geht es nach diesem Sprichwort, muss der Karlsruher SC keine Sorgen vor dem Saisonauftakt am nächsten Freitag haben. Denn das abschließende Testspiel verloren die Badener bei Bundesligist FC Ingolstadt mit 1:2 (1:1).

Der Auftakt in die Partie dürfte dem KSC gefallen haben: In der 23. Spielminute brachte Manuel Stiefler seine Farben zu Gast bei den Schanzern per Volleyschuss aus 18 Metern mit 1:0 in Front. Doch diese Führung hielt nur wenige Augenblicke. Denn bereits in der 26. Minute traf Dario Lezcano zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel agierte der KSC weiter mutig nach vorne. Den Treffer erzielte aber Ingolstadt durch Agyemang Diawusie (56.). Im weiteren Verlauf wechselte KSC-Cheftrainer Alois noch einmal kräftig durch, am Spielstand änderte sich so nichts mehr, auch wenn sich die Badener durchaus noch die ein oder andere Chance herausspielten.

90.|2:1| SCHLUSSPFIFF im Audi Sportpark. Wir verlieren den letzten Test vorm Saisonstart gegen die #Schanzer. Den ausführlichen Spielbericht gibt es gleich auf https://t.co/AciPhj4wlq #nurderksc #FSVKSC pic.twitter.com/OlrOmnyBrv — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 21. Juli 2018

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff – Roßbach, Pisot (46. Kobald), Gordon (81. Stoll), Thiede (88. Kircher) – Muslija (68. Lorenz), Wanitzek, Stiefler (88. Hanek), Choi (58. Röser)– Pourié (68. Fink), Sané (79. Camoglu).