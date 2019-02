31.01.2019 14:41 Karlsruhe KSC trifft auf Pirmasens: Profis und U19-Spieler wollen testen und Spielpraxis sammeln

In der kommenden Woche hat der Karlsruher SC sich selbst eine englische Woche auferlegt. Am Dienstag, 5. Februar, treffen die Spieler auf den FK Pirmasens. Bei dem Spiel soll auch der U19-Nachwuchs zeigen, was er kann. Der Eintritt zum Testspiel ist frei.