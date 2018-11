Erfolgserlebnis für den Karlsruher SC, während der Ligabetrieb ruht: Die Badener schlugen am Donnerstag in einem Testspiel den SSV Jahn Regensburg mit 2:0 (1:0).

Für die Führung des KSC im fränkischen Schnelldorf sorgte in der 22. Spielminute Martin Röser, der nach Zuspiel von Saliou Sané aus kurzer Distanz vollstreckte. In der 73. Spielminute machte Burak Camoglu den Deckel auf den Erfolg. Sein Schuss an die Unterkanter der Latte wurde vom Schiedsrichter als Treffer gewertet.

Bereits am Mittwoch hatte der KSC einen Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen das Regionalliga-Team aus Hoffenheim mit 1:0 (0:0) erfolgreich gestaltet. Das Tor des Tages erzielte U19-Akteur Dominik Kother.