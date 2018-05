Noch keine Tickets für das Relegationsspiel am Freitagabend (18.15 Uhr) im Wildparkstadion? Dann gibt es gute Neuigkeiten: Der Karlsruher SC hat noch einmal ein Kontingent von 300 Tickets gegen Erzgebirge Aue freigegeben.

Nachdem am Sonntag die Entscheidung gefallen ist, dass der KSC auf die Erzgebirgler trifft, muss es im Wildparkstadion keine besondere Sicherheitszone geben. Aus diesem Grund kann Block E3 freigegeben werden. Die 300 Rest-Tickets gehen am Montag, 14. Mai, um 9 Uhr in den Vorverkauf. Die Karten sind ausschließlich im Fanshop im Wildparkstadion erhältlich.

Für das Rückspiel am Dienstag, 22. Mai, startet ebenfalls am Montag der Vorverkauf. Bis Dienstagabend haben KSC-Mitglieder und Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht. Auch diese Tickets sind ausschließlich im Fanshop erhältlich. Verbliebene Karten gehen dann am Mittwoch in den freien Vorverkauf.