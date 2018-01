Der Karlsruher SC ist im Trainingslager in Rota/Spanien angekommen und hat sich bereits eingelebt. Die Bedingungen jedenfalls scheinen perfekt, um sich auf die anstrengende und sicher noch kräftezehrende Rückrunde in der 3. Liga einzustimmen.

Am Samstagmorgen ging es los für die Profis, der Flieger hob in Frankfurt ab. 24 Spieler sind dabei. Nicht mit nach Spanien reisten Nathaniel Amamoo, Oguzhan Aydogan und Severin Buchta, der nach Informationen der "Badische Neuste Nachrichten" mit mehreren Regionalligisten in Kontakt steht und den Verein womöglich noch im Winter verlässt. Neuzugänge schloss KSC-Manager Oliver Kreuzer dagegen am Samstag vorerst aus.

Neben der Anreise stand bereits ein erstes training am Samstag auf dem Plan - es gilt keine Zeit zu verlieren. Bis einschließlich Samstag, 13. Januar, bleibt der KSC in Spanien. Das erste Testspiel steht am Dienstag gegen den spanischen Drittligisten UD San Fernando an (Anpfiff 16 Uhr).

Doch nicht nur die Trainingsbedingungen in Spanien bei zweistelligen Temperaturen sind perfekt. Torhüter Dirk Orlishausen zeigt auf "Instagram" einen Blick auf die Hotelanlage. So lässt es sich auch zwischen den harten Trainingseinheiten perfekt regenerieren.