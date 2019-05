Ende Juni soll im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Ausgliederung der Profiabteilung des KSC beschlossen werden. Für den Beschluss wird eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder benötigt. Um den Fans Sorgen und Ängste zu nehmen, informiert der Verein im Rahmen einer Regio-Tour.

Viele Vereine in Deutschland haben es schon vorgemacht und ihre Profiabteilung ausgegliedert. Laut Markus Schütz, Rechtsanwalt und Mitglied im Ausgliederungsausschuss des Karlsruher SC, ist das aus rechtlicher Sicht auch notwendig. Der Grund: Ein eingetragener Verein darf wirtschaftlich nicht tätig werden. Außerdem sollen laut Geschäftsführer Michael Becker mit diesem Schritt neue Kapitalgeber aufgenommen werden.

Doch zum Schluss entscheiden einzig und allein die Mitglieder des Vereins, über 7.300 hat der Karlsruher SC. Und in ihrer außerordentlichen Sitzung am 29. Juni liegt es an ihnen, ob der KSC seine Profis "aus dem Verein nimmt". Dazu bedarf es allerdings einer Dreiviertelmehrheit.

Damit Fans und Mitglieder über die Vor- aber auch Nachteile einer Ausgliederung informiert sind, gibt es nun im Klubhaus im Wildpark einen Infoabend. Dort können sie ihre Ängste, Sorgen aber auch Ideen an das Präsidium loswerden - und je mehr Mitglieder informiert sind, desto höher die Chance, dass sie für die Ausgliederung stimmen.

ka-news ist vor Ort und wird im Nachgang berichten.