vor 2 Stunden Karlsruhe KSC-Aktien ab Frühjahr 2020: Fans können "eigenen" Teil ihres Vereins erwerben

Im Frühjahr 2020 soll es soweit sein: Der Karlsruher SC will im ersten Quartal des kommenden Jahres Aktien verkaufen. Das Besondere daran: Als erster Fußball-Profisportverein in Deutschland will der Karlsruher SC seine Anteile auch an Einzelaktionären verkaufen, ohne dass das Unternehmen an der Börse notiert wäre. Damit könne sich jeder Fan bereits ab einer Aktie seinen "eigenen" Teil des Vereins sichern, heißt es in einer Mitteilung des Clubs.