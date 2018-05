Die Fans des Karlsruher SC müssen nun ganz tapfer sein: Es hat gerade mal eine Stunde gedauert, dann war das Hinspiel des KSC in der Relegation im freien Verkauf restlos ausverkauft.

Über 7.000 Karten gingen am heutigen Freitag nochmal in den freien Verkauf, mehr als 15.000 Tickets haben sich schon die Dauerkartenbesitzer und Mitglieder in den letzten Tagen gesichert. Doch nichts geht mehr: Das Heimkontingent für das Relegations-Hinspiel ist restlos ausverkauft! Das teilt der Karlsruher SC in einem Pressebericht und auf den Sozialen Netzwerken mit.

Erst um 9 Uhr startete am Freitag der freie Verkauf im Fanshop und im Internet, schon nach einer Stunde waren etwas mehr als 7.000 Karten verkauft. "Einige Fans standen schon seit Mitternacht hier an", schreibt der KSC in seiner Mitteilung weiter.

Da der Relegations-Gegner noch nicht feststeht, kann der Block E3, der als Puffer gedacht ist, aktuell nicht vollständig verkauft werden. Daher ist es je nach Gegner möglich, dass am Montag nochmal 300 Tickets in den freien Verkauf gehen. Das Kartenkontingent für die Gäste beträgt etwa 3.000, laut KSC wurde das bereits an alle in Frage kommenden Gegner verschickt.

Alles Wichtige zur Relegation:



In den Relegationsspielen geht es für den KSC um den direkten Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Die Relegation wird mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Gewinnt der Karlsruher SC in Summe beide Duelle, dann steigt er auf. Bei Torgleichheit greift die Auswärtstorregel: Auswärtstore zählen mehr. Sollte auch nach dieser Gleichstand herrschen, kommt es nach dem Rückspiel zu einer 2x15 Minuten Verlängerung und gegebenenfalls zum Elfmeterschießen.



Die Spiele finden am Freitag, 18. Mai, und am Dienstag, 22. Mai, statt. Anstoß ist jeweils um 18.15 Uhr. Wer gegen den KSC antritt, entscheidet sich erst am 34. Spieltag der 2. Liga (am Sonntag, 13. Mai, gegen 17.30 Uhr). Mögliche Gegner sind Fürth, Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Aue und Heidenheim. Im TV sind die beiden Spiele im Pay-TV (via Eurosport Player oder Eurosport 2 HD Xtra) und im ZDF zu sehen.



Karten für das Rückspiel am Dienstag, 22. Mai, gibt es ab kommenden Montag, 14. Mai, im Vorverkauf. Mitglieder und Dauerkartenbesitzer haben auch hier ein zweitägiges Vorkaufsrecht, bevor der freie Verkauf am Mittwoch, 16. Mai, beginnt.