Durchaus zufrieden zeigt sich Alois Schwartz zum Jahresauftakt. Der Cheftrainer des Karlsruher SC bat seine Mannschaft am Dienstagnachmittag zum Trainingsauftakt in der Winterpause und bescheinigte anschließend: "Die Jungs haben ihre Hausaufgaben gemacht."

Es gäbe keine Gewichtszunahmen zu verzeichnen, die Fitness stimme, so Schwartz weiter. Nur einen Akteur vermisste er: Florent Muslija fehlte zum Start erkrankt. "Er kann auch am Mittwoch noch nicht zur Mannschaft stoßen. Das ist das einzig Negative." Für das Trainingslager in Spanien, zu dem der KSC am Samstag aufbricht, ist das Talent aber fest eingeplant.

Mit 24 Spielern nach Spanien

Dies gilt nicht für alle Spieler aus dem Profikader. "Wir wollen die Gruppe nicht zu groß haben und werden etwas kleiner gehen", beschreibt es Schwartz. 24 Spieler, darunter drei Torhüter, werden laut KSC-Manager Oliver Kreuzer den Flieger in Richtung Rota besteigen. Drei Spieler müssten entsprechend in Karlsruhe bleiben. Wer dies ist, war am Dienstag noch nicht endgültig klar.

Unterdessen erteilte Kreuzer den Wechselspekulationen um Alexander Siebeck eine klare Absage. Auch andere Spieler seien derzeit nicht auf dem Absprung. "Der einzige Spieler war Oskar Zawada", so Kreuzer. Dieser sei mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden gewesen, dazu habe es private Gründe für den Wechsel in die Heimat gegeben.

Testspiele stehen fest

Beim Thema Neuzugänge gäbe es noch nichts zu vermelden. "Es geht auch darum, was können und wollen wir uns leisten", meint Kreuzer. Man habe über und mit einigen mögliche Kandidaten gesprochen, "aber ob und wie das zustande kommt, muss man schauen."

Vielleicht reist schon jemand mit ins Wintertrainingslager. Bis einschließlich 13. Januar hält sich der KSC in Spanien auf, absolviert dort zwei Testspiele: An Dienstag, 9. Januar, treffen die Badener auf das spanische Drittliga-Team von UD San Fernando. Am 12. Januar geht es gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo.