vor 3 Stunden Fürth Fürth gegen KSC: Gäste erwarten ein "sehr ausgeglichenes Spiel"

Greuther Fürth erwartet zum Hinrundenabschluss der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag bei Aufsteiger Karlsruher SC ein Geduldsspiel. "Wir brauchen sehr viel Geduld. Es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem Nuancen entscheiden werden", meinte Trainer Stefan Leitl am Mittwoch vor dem Gastspiel. "Der KSC hat eine heimstarke Mannschaft, die sehr diszipliniert Fußball spielt."