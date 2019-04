Der Karlsruher SC ist auf dem Weg zurück in die zweite Liga. Nur noch wenige Konkurrenten stehen zwischen den Blau-Weißen und ihrem großen Ziel. ka-news zeigt, wen die Badener noch bezwingen müssen, um den Aufstieg klar zu machen.

Gelingt dem KSC noch einmal eine Serie wie in der Hinrunde? Damals holte die Mannschaft von Cheftrainer Alois Schwartz sechs Siege in Folge. Gelingt ein ähnliches Kunststück, können die Fans schon einmal Geld für die Aufstiegs-Shirts zur Seite legen. Die Gegner der kommenden Wochen:

Würzburger Kickers: Während die Konkurrenz am Wochenende vorlegen konnte, ist der KSC am Montag (19 Uhr) in Würzburg gefordert. Die Gastgeber gewannen ihre letzten beiden Heimspiele, sind derzeit Tabellensiebter. Vor dem Duell mit dem KSC musste Würzburg am Dienstag noch gegen Unterhaching, zuletzt vom KSC mit 4:0 bezwungen, im bayrischen Verbandspokal ran. Hinspiel: 2:1 für den KSC im Wildparkstadion.

SV Meppen: Am Ostersamstag möchte der KSC sich kein Ei ins Nest legen, sondern drei Punkte gegen den Tabellenzehnten einsammeln. Im Hinspiel gab es einen 3:2-Auswärtssieg für den KSC.

TSV 1860 München: Auf geht's ins Grünwalder Stadion! Die Tickets für das Spiel am Samstag, 27. April, waren begehrt und innerhalb von kürzester Zeit vergriffen. Die KSC-Fans sind heiß auf das Duell in München. Im ersten Duell dieser Saison trafen Anton Fink, Marvin Pourié und David Pisot beim 3:2-Erfolg.

SG Sonnenhof Großaspach: Ein badisch-schwäbisches Duell am 4. Mai sollte nicht zum Stolperstein werden, auch wenn die Gäste im Wildparkstadion aktuell noch um den Ligaverbleib kämpfen. Hinspiel: 2:1

Preußen Münster: Das letzte Auswärtsspiel der Saison führt nach Münster. In der Hinrunde mischte das Team von Trainer Marco Antwerpen noch im Aufstiegsrennen mit, ist inzwischen aber auf Platz elf abgerutscht. Alle Partien der letzten beiden Spieltage werden am 11. Mai um 13.30 Uhr angepfiffen. Gelingt dann noch einmal ein Schützenfest wie beim 5:0 im ersten Aufeinandertreffen?

Hallescher FC: Saisonabschluss im Wildpark: Am 18. Mai will der KSC mit seinen Fans den Aufstieg feiern. Halle hat aktuell nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Der 38. Spieltag könnte zu einem echten Showdown werden.