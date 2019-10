Bevor am Samstag, 12. Oktober, das neue Präsidium und andere Gremien des Karlsruher SC neu besetzt werden (ka-news.de wird berichten), stellen sich am heutigen Montag die Kandidaten für das KSC-Präsidium vor. Dazu laden die Supporters Karlsruhe, der Fan-Dachverband, ab 19 Uhr ein. ka-news.de ist live vor Ort.

Seit 2010 ist Ingo Wellenreuther nun Präsident des Karlsruher SC, bei vergangen Wahlen hatte der studierte Jurist keinen Gegenkandidaten. Das ist bei der kommenden Wahl am Samstag, 12. Oktober, nicht mehr der Fall. Mit Martin Müller und Edgar "Euro-Eddy" Schmitt gibt es nun zwei weitere Bewerber für das Amt des Präsidenten beziehungsweise seines Stellvertreters.

Fans können sich ein Bild der Kandidaten machen

Da auf der Mitgliederversammlung wenig Zeit bleibt, um einen detaillierten Eindruck von den Kandidaten zu bekommen, laden die Supporters für den heutigen Montag zu einer Vorstellungsrunde ein. Ab 19 Uhr stehen die Ingo Wellenreuther und Martin Müller den Fans und Mitgliedern im "Fan-Zelt" neben dem ehemaligen Clubhaus Rede und Antwort.

"In der Vergangenheit haben wir als Dachverband den zur Wahl stehenden Kandidaten im Vorfeld der Wahlen ein Podium gegeben, sich und ihre Beweggründe zur Kandidatur den interessierten Mitgliedern vorzustellen. Und die Mitglieder wiederum können sich im Vorfeld der Versammlung ein ausführliches Bild über die Kandidaten und deren Ideale verschaffen", schreiben die Supporters in ihrer Einladung.

Der Live-Ticker von der Podiumsdiskussion startet hier um 19 Uhr.

Ein besonderer Fokus dürfte am heutigen Abend aber auf Wellenreuther-Herausforderer Martin Müller liegen: Der KSC äußert Bedenken gegen den Kandidaten. Der Grund: Müllers "Verquickung mit der Immobiliengesellschaft CG Gruppe, in deren erweiterter Führungsebene er sitzt", so ein Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der Verein hat nun die Deutsche Fußball Liga (DFL) um Hilfe gebeten und lässt die Gültigkeit der Kandidatur Müllers prüfen. Eine Entscheidung wird für den morgigen Dienstag erwartet. Laut den DFL-Statuten dürfen Verwaltungsratsmitglieder oder Mitglieder des Präsidiums sich nicht in "wirtschaftlich erheblichem Umfang" an der Vermarktung anderer Vereine beteiligen. Und genau das ist das Problem: Die CG Gruppe ist auch bei den Bundesligisten RB Leipzig und Hertha BSC engagiert.

Mitgliederversammlung zieht in Schwarzwaldhalle um

Am Samstag, 12. Oktober, sind dann die über 8.400 Mitglieder des KSC gefragt, bei der Mitgliederversammlung die Gremien neu zu wählen. Die Mitgliederversammlung sollte ursprünglich in Messe Karlsruhe durchgeführt werden, laut Pressesprecher des KSC werden nun "so viele Leute erwartet, dass wir in eine andere Halle umziehen, in die Schwarzwaldhalle!"

