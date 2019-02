Ab sofort werden Führungen in der Heimstätte des Karlsruher SC angeboten. KSC-Legende Edgar "Euro-Eddy" Schmitt persönlich führt die Besucher durch die Katakomben und zur Stadion-Baustelle.

"Unvergessliche Einblicke in das altehrwürdige Wildparkstadion bekommen, Erinnerungsbilder für das eigene Fotoalbum machen oder Informationen zum Stadionneubau aus erster Hand erhalten: die neuen Führungen mit KSC-Legende Edgar 'Euro-Eddy' Schmitt machen es möglich!" So verspricht es eine Pressemeldung des KSC.

Ab sofort haben Fans die Möglichkeit, exklusive Einblicke hinter die Kulissen des 1955 erbauten Wildparkstadions zu bekommen und das Stadion aus einer neuen Perspektive zu erleben. Nachdem es bislang Stadionführungen nur für Mitglieder und Sondergruppen gab, startet ab der kommenden Woche die öffentliche "Wildpark-Tour".

Einblick ins alte Stadion und in die Fortschritte der Baustelle

Egal ob Stadioninnenraum, Trainerbank, die Mixed Zone, der Pressekonferenz-Raum, die Kabine sowie der VIP-Bereich: Das Wildparkstadion - so wie es momentan noch Bestand hat - kann jeder Fan so nochmal hautnah erleben. Zusätzlich dazu gibt es die ersten Infos und Einblicke zum Stadionneubau.

Die ersten Termine stehen auch schon fest: An den Freitage, 22. Februar, 8. März und 15. März geht es jeweils um 16 Uhr los. Die Führung dauert rund 75 Minuten, Treffpunkt ist jeweils 15 Minuten vor Tourbeginn am Fanshop am Wildparkstadion. Die Anmeldung findet über den KSC-Onlineticketshop statt.