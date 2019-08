Der KSC hat sein erstes Heimspiel in der neuen Saison gewonnen - auch wenn die Zahlen für die Gäste aus Dresden sprechen. 71 Prozent Ballbesitz hatte Dynamo und auch deutliche mehr Pässe gespielt (625) als der KSC (249). Auf der Anzeigetafel stand nach 90 Minuten allerdings: 4:2 für die Hausherren.

Daniel Gordon traf mit seiner Aussage nach dem 4:2-Erfolg des KSC gegen Dynamo Dresden den Nagel auf den Kopf. "Wir wissen unseren Spielstil zu spielen, den wollen wir weiter pflegen", sagt der KSC-Routinier. Dieser Spielstil beinhaltet: Geduldig und abwartend agieren. Lauf- und Zweikampfstärke zeigen. Und: Dem Gegner ruhig mal den Ball überlassen.

Gegen die Sachsen belegen Daten diesen Erfolgsstil. Der KSC lief mehr als Dresden. Gewann mehr Zweikämpfe – und man überließ dem Gegner gerne die Kugel. So gelang dem KSC Sieg Nummer zwei in Serie.

"Man of the Match" war Neuzugang Philipp Hofmann. Neben seinem Doppelpack gab er vier Torschussvorlagen und brachte 17 Pässe an den eigenen Mann. Das entspricht einer Passquote von 60 Prozent - außerdem gewann er die Hälfte seiner Zweikämpfe.

Die beste Zweikampfquote erarbeitete sich Lukas Fröde. Der Chef im defensiven Mittelfeld gewann 77 Prozent seiner Duelle. Zudem lief die "Kampfmaschine im Mittelfeld" erneut enorm viel: 11,56 Kilometer legte er auf dem Platz zurück.

Einige hundert Meter mehr, und damit die Meisten im Dress der Blau-Weißen, lief Marvin Wanitzek. Zudem flankte er am häufigsten, nämlich drei Mal. Zudem war er 54 Mal am Ball und gewann 38 Prozent seiner Zweikämpfe.

Eine deutlich bessere Zweikampfquote (62 Prozent) hatte Marco Thiede, der eine Toppartie ablieferte. Zudem legte er im Laufe der Partie 11,28 Kilometer zurück und 67 Prozent seiner abgespielten Bälle landeten beim gewünschten Adressaten.

Schnellster im Team von Alois Schwartz war Marvin Pourié, der erst kurz vor dem Spiel sein Vertrag verlängerte. Die Maximalgeschwindigkeit des unermüdlichen Sturmtanks betrug 34,09 km/h.

