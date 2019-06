Die Ausgliederung der Profiabteilung des Karlsruher SC wirft ihre Schatten schon seit Monaten voraus. Nun ist es soweit: Die Vereinsmitglieder entscheiden über den zukunftsweisenden Schritt. Damit der Schritt rückwirkend zum 31. Dezember 2018 vollzogen werden kann, benötigt es eine Dreiviertelmehrheit.

Ab 9.30 Uhr ist am morgigen Samstag Einlass im Wildparkstadion - starten soll die Außerordentliche Mitgliederversammlung dann um 11 Uhr. Wer an diesem Tag im Urlaub weilt oder anderweitig verhindert ist, schaut in die Röhre: Um abstimmen zu können, müssen die Mitglieder persönlich vor Ort sein.

Und von den Anwesenden müssen dann mindestens 75 Prozent mit Ja stimmen - dann ist die Ausgliederung der Profiabteilung des Karlsruher SC beschlossene Sache. Damit dieses Quorum erreicht wird, hat der Verein hat in den letzten Wochen und Monaten kräftig die Werbetrommel gerührt. Infoabende, Flyer - nur, damit die Abstimmung einen positiven Ausgang nimmt.

Falls drei Viertel der Anwesenden mit Ja stimmen, wird die Profimannschaft, die U19 und die U17 in eine GmbH&Co. KGaA ausgegliedert. Die Sorge der Fans, dass der Verein sie künftig aus wichtigen Entscheidungen ausschließt, ist unbegründet, denn die Mitglieder behalten weiterhin ein nicht unbedeutendes Mitspracherecht.

Laut KSC gibt es vier gute Gründe, die für die Ausgliederung sprechen:

1. Rechtsformverfehlung wird beseitigt:

Ein eingetragener Verein (e.V.), was der Gesamtverein aktuell noch ist, darf nur gemeinnützig tätig werden. Die wirtschaftlichen Tätigkeiten des KSC sieht vor allem die Finanzverwaltung kritisch, da ein Fußballverein in der heutigen Zeit ein reines Wirtschaftsunternehmen ist.

2. Schutz des e.V. vor Insolvenz:

Falls die Lizenzspielerabteilung ausgegliedert ist, kann deren mögliche Insolvenz nicht den ganzen KSC e.V. in den Abgrund reißen. Der e.V. mit seinen Abteilungen wird geschützt.

3. Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen:

An einem e.V. kann sich niemand beteiligen. Eine ausgegliederte Kapitalgesellschaft ermöglicht den Zugang zu externen Kapitalquellen. Das umfasst sowohl frisches Eigenkapital als auch verbesserte Möglichkeiten zur Aufnahme von Fremdkapital, also Kredite und Darlehen.

4. Organisationsstruktur verbessern:

Die neue Kapitalgesellschaft mit ihren besseren Verwaltungs- und Kontrollstrukturen soll ein professionelleres Arbeiten ermöglichen.

ka-news-Hintergrund: Ausgliederung

Bereits Ende vergangenen Jahres beriet sich erstmals ein eigens eingerichteter Ausgliederungsauschuss über den Schritt. Im April erfolgte dann die Empfehlung an die Vereinsführung den Schritt zu machen. Nun entscheiden die Mitglieder darüber. Augsburg, Hamburg oder Stuttgart: Viele Vereine sind bereits den Schritt der Ausgliederung gegangen.



Es gilt, den Karlsruher SC für die Zukunft fit zu machen. Der wirtschaftliche Teil des eingetragenen Vereins würde bei positiver Abstimmung in eine Kapitalgesellschaft (KG) ausgelagert werden, da sich ein e.V. laut BGB nicht wirtschaftlich betätigen darf.



Die Ausgliederung der Profifußball-Abteilung auf eine KG führt zu einem leichteren Zugang zu externen Kapitalquellen. Nach der 50+1-Regel muss der Mutterverein mindestens 50 Prozent der Stimmanteile zuzüglich einer Stimme an der KG halten. Zu dieser Regel bekennt sich der KSC im Rahmen seiner Satzung.

