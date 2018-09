Seit einigen Tagen sieht sich das Präsidium des Karlsruher SC heftigem Gegenwind ausgesetzt. Nicht nur sportlich scheint einiges in Schieflage geraten zu sein bei dem Karlsruher Traditionsverein. Auch wirtschaftlich sieht es angeblich nicht ganz so gut aus. Aufgrund dieser Berichte sah sich das Präsidium nun zu einer Klarstellung gezwungen.

Wie viel Geld hat der Karlsruher SC wirklich auf der hohen Kante, wie hoch sind die Schulden des Vereins und was hat es mit den Besserungsscheinen auf sich? Schon seit Tagen geistern Gerüchte durch Karlsruhe, mit denen möchte das Präsidium und der Verwaltungsrat des KSC nun aufräumen. Dazu gab es aus dem Wildpark nun eine Presseerklärung, hier im Wortlaut:

1. Aktuelle wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des KSC sind bekanntermaßen seit vielen Jahren nicht einfach. Der Abstieg in die 3. Liga im Jahr 2017 tat dazu sein Übriges. Insbesondere fällt hier die Reduzierung der TV-Gelder von knapp 10 Millionen Euro auf rund 800.000 Euro ins Gewicht. Nach dem Abstieg waren sich alle Gremien des Vereins einig, den sofortigen Wiederaufstieg unter Einsatz erheblicher Mittel anzustreben. Der geplante und tatsächlich entstandene operative Verlust wurde dann - wie vereinbart - von verschiedenen Unterstützern ausgeglichen, unter anderem maßgeblich durch Vizepräsident Günter Pilarsky. Der tatsächliche bilanzielle Verlust liegt lediglich bei rund 85.000 Euro.

Weiterhin ist festzustellen, dass nach dem leider knapp verpassten Wiederaufstieg es erneut gelungen ist, eine Lizenz für die 3. Liga vom DFB zu erhalten. Dies war möglich, weil unsere Hausbanken uns weiterhin finanzieren und Sponsoren, Freunde sowie Unterstützer dem KSC weiterhin zur Seite stehen. Wir können deshalb bestätigen, dass die laufende Saison durchfinanziert und abgesichert ist. Dies sieht auch der DFB so. Dazu haben auch Transfereinnahmen in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro beigetragen.

Anderslautende Gerüchte und Medienberichte zur aktuellen wirtschaftlichen Lage sind schlichtweg falsch.

1.1 Höhe der Verbindlichkeiten

Ebenso nichtzutreffend sind die in einigen Medienveröffentlichungen genannten Zahlen hinsichtlich der Verbindlichkeiten des KSC. Richtig ist, dass die Verbindlichkeiten weniger als 5 Millionen Euro betragen. Darüber hinaus bestehen Rückstellungen in Höhe von rund 1 Million Euro.

1.2 Vertrag mit Michael Kölmel

Der KSC hat aus dem Jahr 2000 einen Vertrag mit dem Medienunternehmer Michael Kölmel, der durch einen Vergleich im Jahr 2010 durch das damalige Präsidium geändert wurde. Der Verein ist demnach verpflichtet, bis zu einer Höchstgrenze von 21 Millionen Euro jedes Jahr einen prozentualen Anteil aus den Einnahmen aus audiovisuellen Rechten an Herrn Kölmel zu zahlen. Ein vorzeitiger Ausstieg ist ab dem kommenden Jahr gegen eine Einmalzahlung möglich, aber nicht verpflichtend. Somit ist diese Ausstiegsmöglichkeit des KSC keine Verbindlichkeit für den Verein.

1.3 Besserungsscheine

Zudem existieren einige Besserungsscheine, welche ebenfalls keine Verbindlichkeiten darstellen. Personen und Unternehmen haben dem Verein Gelder zur Verfügung gestellt und auf deren Rückzahlung verzichtet. Dies ist eine seit mehreren Jahrzehnten geübte Praxis, nicht nur beim KSC. Eine Rückzahlungsverpflichtung würde erst bei positivem Eigenkapital plus bilanziellem Gewinn entstehen.

2. Zukunftskonzept des KSC

Das von Geschäftsführung und Präsidium ausgearbeitete und im Frühjahr gemeinsam mit dem Verwaltungsrat verabschiedete Zukunftskonzept ist personenunabhängig die Basis für die Arbeit der kommenden Jahre. Dieses Konzept beinhaltet unter anderem mögliche Pläne für eine Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung mit dem vorrangigen Ziel, weitere externe Kapitalgeber für den KSC zu gewinnen, allerdings unter Beibehaltung der 50+1 Regel.

Die rechtliche Prüfung der Ausgliederung ist bereits im Gange. Der Prozess zur Findung einer Markenidentität ist ebenso eingeleitet und soll Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Unabhängig vom Ausgliederungsprozess soll im Interesse von Präsidium und Verwaltungsrat bereits bei der Mitgliederversammlung am 22. Oktober 2018 eine Satzungsänderung beschlossen werden, die dem Geschäftsführer mehr Kompetenzen einräumt.

Zu den beschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen zählen auch eine deutliche Reduzierung der Ausgaben um rund 2,5 Millionen Euro. Dies betrifft sowohl Sach- als auch Personalkosten. Beim Personal hat dies neben dem Lizenzspielerbereich auch den Verwaltungsbereich betroffen. Hierbei ist das Präsidium den Vorschlägen des damaligen Geschäftsführers gefolgt. Der laufende Geschäftsbetrieb ist auch nach den personellen Änderungen voll funktionsfähig und wird unter Geschäftsführer Michael Becker stetig weiterentwickelt.

3. Stadion-Neubau

Ganz entscheidend für die Zukunft des KSC ist der Bau des neuen Stadions im Wildpark. Ohne ein neues Stadion wird es dauerhaft keinen Profifußball in Karlsruhe geben. In dieser Frage ziehen der Verein und die Stadt Karlsruhe mit dem Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup an der Spitze an einem Strang.

Am Rande eines persönlichen Gesprächs am vergangenen Mittwoch, 5. September 2018 zum Stadionneubau, haben das KSC-Präsidium sowie Geschäftsführer Michael Becker mit dem Oberbürgermeister Fragen zur wirtschaftlichen und sportlichen Situation sowie zum Wechsel in der Geschäftsführung besprochen. Vereinbarungsgemäß wird der Verein dem Oberbürgermeister diese Fragen auch noch schriftlich beantworten.

4. Rolle des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat nimmt seine Aufgabe, das Präsidium in allen wirtschaftlichen und rechtlichen Angelegenheiten zu beraten und dessen Geschäftsführung zu überwachen, vollumfänglich wahr. Eine Berichtspflicht besteht nach der Satzung nur gegenüber der Mitgliederversammlung.