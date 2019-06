vor 1 Stunde Karlsruhe Die Fans haben sich durchgesetzt: Der KSC bekommt wieder eine zweite Mannschaft

Die Idee der Fans trägt Früchte: In der kommenden Saison nimmt wieder eine zweite Mannschaft des KSC am Spielbetrieb teil. Das gibt der Verein in einer Pressemeldung bekannt. Das Team aus Amateurfußballern geht in der Kreisklasse C an den Start.