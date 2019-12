Derby-Kessel: Welche Folgen der Polizeieinsatz in Stuttgart für KSC-Fans haben kann

Gut eine Woche nach dem KSC-Derby in Stuttgart schlägt der Polizeieinsatz im Vorfeld des Spiels noch immer große Wellen. So große, dass die Fanhilfe Karlsruhe nun einen Infoabend für die betroffenen Fans veranstaltet hat. Denn der Einsatz könnte gravierende Folgen haben, nicht nur für die Polizeibeamten in Stuttgart, sondern auch für die Fußball-Fans, die stundenlang im Polizeikessel ausharren mussten.

"Ich kann mich nicht erinnern, je einen schlimmeren Tag gehabt zu haben" oder: "Das verstößt gegen meine Menschenwürde" - die Reaktionen der KSC-Fans zu dem "unverhältnismäßigen Einsatz hatten im Großen und Ganzen den selben Tenor. Mittlerweile haben sich über 200 Fans an die Fanhilfe Karlsruhe gewandt und sogenannte Gedächtnisprotokolle, also ihre Eindrücke von den Vorkommnissen im Polizeikessel, abgegeben.

Rund 60 Personen den Toilettengang verwehrt

Laut Angaben der Fanhilfe wurden in dem Polizeikessel acht Personen verletzt und 60 Fans der Gang zur Toilette verwehrt. Zudem befanden sich mindestens zwölf Minderjährige in der Polizeimaßnahme.

Der Andrang im Fanzelt am Wildparkstadion am Montagabend ist groß: Es finden sich bei der Infoveranstaltung so viele KSC-Anhänger ein, dass die Sitzplätze nicht ausreichen, die Stimmung ist bedrückt.

Doch Martin Winter, Abteilungsleiter der Fanhilfe, und Christian Walter, Rechtsanwalt im Ehrenamt bei der Fanhilfe, wollen den Betroffenen aufzeigen, was aus juristischer Sicht auf die etwa 600 Fans zukommen kann - aber auch, wie sie ihrerseits gegen die Stuttgarter Polizei vorgehen können.

Zu Beginn beruhigt Martin Winter die Anwesenden: "Für das 'reine dabei sein' im Polizeikessel sollte es keine Strafe geben, jedoch muss jeder, der in der Menge stand, mit einer Anzeige wegen Landfriedensbruch rechnen", führt er aus. Aus Erfahrung weiß er aber, dass diese Verfahren meist im Sande verlaufen.

Daten der Fans könnten in Gewalttäter-Datei landen

Was aber passieren kann: "Wir vermuten, dass die Fans, deren Daten im Polizeikessel aufgenommen wurden, in der Gewalttäter Sport-Datei landen werden", sagt Winter im Rahmen der Infoveranstaltung. Um sicher zu gehen, ob das der Fall ist, sollen die Betroffenen ein Datenabfrageformular ausfüllen und an die Polizei schicken, weiß Anwalt Walter.

Der Eintrag in die Datei kann durchaus Folgen haben, auch im Alltag der Betroffenen. "Verkehrskontrollen können länger dauern oder bei der Ausreise ins Ausland könnten ausführliche Fragen an die Betroffenen gestellt werden", so Martin Winter weiter.

"Fünf Jahre dauert es bis zur Löschung der Daten aus der Datei - ein Antrag auf Löschung hat meistens keinen Erfolg, auch wenn man bewiesen unschuldig ist", sagt Winter, das mit Kopfschütteln Anwesenden quittiert wird.

Anzeige bei ungerechter Behandlung

Jeder KSC-Fan, der sich bei der Polizeimaßnahme in Stuttgart ungerecht behandelt gefühlt hat, soll eine Anzeige aufgeben. Jedoch hätten laut Fanhilfe einige Beamte die Aufnahme einer Anzeige gegen die Stuttgarter Kollegen verweigert. "Das ist nicht rechtens!"

"Gegen den Einsatzleiter der Polizei Stuttgart kann zudem eine Anzeige wegen Freiheitsberaubung gestellt werden. Diejenigen, die Schlagstöcke oder Pfefferspray abbekommen haben, oder denen der Gang zur Toilette verwehrt wurde, sollten Anzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt stellen", appelliert Christian Walter während des Informationsabends an die Fans.

Unterstützung vom Verein

Auch Ingo Wellenreuther, Präsident des Karlsruher SC, ist um Aufklärung bemüht: "Ich habe persönlich mit den Innenminister von Baden-Württemberg telefoniert und den Sachverhalt aus unserer Sicht geschildert. Einige Dinge sind offenbar nicht angemessen abgelaufen. Der Minister hat mir Aufklärung zugesagt", so der 59-Jährige gegenüber ka-news.de.

"Es ist vollkommen nachvollziehbar, dass sich unsere Fans ungerecht behandelt fühlen und Ansprüche auf Schmerzensgeld geltend machen möchten", so Wellenreuther, der selbst Mitglied bei den Supporters Karlsruhe ist.

Fans können Strafantrag stellen

Nun müssen der Verein und die Fanhilfe sowie die Betroffenen abwarten, wie es weitergeht. "Unsere Fans haben bis zu drei Monate nach der Tat die Möglichkeit einen Strafantrag zu stellen", sagt Martin Winter.

Ob und wie die Polizei in Stuttgart reagiert, bleibt abzuwarten. "Es ist juristisch möglich, dass die 591 Fans ein Stadionverbot erhalten, jedoch sehr unwahrscheinlich", so Winter weiter. "Dafür müsste die Polizei beim VfB Stuttgart für jede Person einzeln einen Antrag stellen."

