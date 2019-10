Am Samstag gastiert Hannover 96 im Wildparkstadion. Für diese Partie haben ka-news und EnBW wieder ein Gewinnpaket geschnürt und verlosen gemeinsam den besten Platz im Stadion!

Für die Partie am Samstag, 26. Oktober, um 13 Uhr gibt es für den Gewinner und eine Begleitperson nach Wahl wieder die Möglichkeit, auf dem EnBW-Sofa direkt am Spielfeldrand neben der Coaching-Zone zu sitzen. Näher dran geht nicht! Der Zutritt zur Lounge inklusive Essen und Trinken für beide Personen ist ebenfalls enthalten.

Wer dabei sein will, sollte schnell sein und eine Mail mit Name und Telefonnummer an sport@ka-news.de schicken (Stichwort: Bester Platz).

Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, 24. Oktober, um 12 Uhr. Die Gewinner werden anschließend benachrichtigt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück wünschen Ihnen ka-news.de und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG.