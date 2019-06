vor 2 Stunden Karlsruhe Der Dritte im Bunde: Braunschweigs Philipp Hofmann ist der nächste Neuzugang im Kader des KSC

Aller guten Dinge sind drei: Mit Philipp Hofmann hat der Karlsruher SC nun den dritten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der Mittelstürmer wechselt vom Drittligisten Eintracht Braunschweig in den Wildpark. Das gibt der KSC in einer Meldung an die Presse bekannt.