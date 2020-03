Stand Montagabend soll das KSC-Heimspiel am kommenden Samstag (13 Uhr) gegen Darmstadt ganz normal stattfinden. Andere Partien sollen wegen des Corona-Virus aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden.

Nach der Niederlage in Heidenheim will der KSC am kommenden Samstag, 14. März, 13 Uhr, im Heimspiel gegen Darmstadt 98 drei wichtige Punkte holen. Ein wichtiger Faktor: die Fans. Wegen des Corona-Virus steht bei einigen Fußballspielen im Raum, dass sie als Geisterspiel ohne Zuschauer, ausgetragen werden.

Stand Montagabend soll das KSC-Heimspiel davon nicht betroffen sein. "Wir erwarten jetzt zeitnah eine offizielle Entscheidung des zuständigen Gesundheitsamtes. Stand jetzt haben wir kein Signal von den Behörden bekommen, das kommende Heimspiel gegen Darmstadt 98 ohne Zuschauer im Wildpark zu bestreiten", sagte KSC-Geschäftsführer Michael Becker am Montag nach der Info-Mail der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Im Falle eines Spiels ohne Zuschauer, würden die geschädigten Fans laut KSC ihre Tickets (Tages- und Dauerkarten) gegen einen gleichwertigen Gutschein erstattet bekommen.

Außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL

Am kommenden Montag wird die DFL mit den Klubs der Bundesliga und zweiten Bundesliga das weitere Vorgehen diskutieren. Aus Sicht des DFL-Präsidiums müsse die Saison zu Ende gespielt werden, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln.