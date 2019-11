Guter Zweiligafußball - damit das gelingt sind beim Karlsruher SC nicht nur Mannschaft undTrainer gefragt, sondern auch eine gute finanzielle Lage ist entscheidend. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Vereins für die Saison 2019/2020 wurde nun von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erneut bestätigt.

Es handelte sich bei der Prüfung um ein sogenanntes Nachlizensierungsverfahren. Diese finden turnusmäßig statt - geprüft wird dabei die Bilanz und Zwischenbilanz sowie eine aktualisierte Gewinn- und Verlustrechnung. Das Ergebnis: "Die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes gewährleistet," so die DFL.

Gegenüber den üblichen Lizenzierungsauflagen vor der Saison muss der KSC keine weiteren Bedingungen erfüllen. Das gibt der KSC in einer Pressemeldung bekannt. Erstmals wurde bei der Nachlizenzierung auch die neue Karlsruher Sport-Club GmbH & Co. KGaA geprüft.

Verein weiterhin auf Konsolidierungskurs

"Auch in der zweiten Liga müssen wir sehr gewissenhaft haushalten und befinden uns weiterhin auf dem Konsolidierungskurs, den wir in den vergangenen Jahren eingeschlagen haben", so KSC-Geschäftsführer Michael Becker.