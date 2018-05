Ein Großteil der Eintrittskarten für das Hinspiel der Relegation am 18. Mai im Wildparkstadion ist bereits verkauft. Das berichtet der Karlsruher SC. Bislang konnten nur Mitglieder und Dauerkarteninhaber Tickets kaufen, der freie Vorverkauf startet am Freitag um 9 Uhr.

"Am Montag startete der exklusive Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber, schon jetzt sind mehr als 12.000 Tickets für das Hinspiel am 18. Mai über die Theke gegangen." Das berichtet der KSC am Mittwochmittag. Der exklusive Online-Vorverkauf läuft noch bis Donnerstag 23.59 Uhr, im Fanshop bis 18 Uhr.

"Die Haupttribüne und Gegengerade (Sitz- sowie Stehplätze) sind bereits fast komplett ausverkauft", so der KSC weiter. "Mit dem Start des freien Vorverkaufs am Freitag besteht allerdings die Möglichkeit, dass es Rückläufer aus dem zuvor reservierten Kontingent gibt." Der freie Verkauf startet dann am Freitag um 9 Uhr im Fanshop und im Online-Ticketshop. Auch beim letzten Heimspiel der Saison gegen Jena am 12. Mai findet ein Verkauf im Ticket-Container statt.

Gegen wen der Karlsruher SC am Freitag, 18. Mai, 18.15 Uhr, im Wildparkstation antreten wird, steht noch allerdings noch nicht fest. Wie üblich werden rund zehn Prozent der Tickets für die Gästefans zurückgehalten. Das bedeutet, dass nochmal in etwa die Menge der bereits verkauften Karten erhältlich ist.

Alles Wichtige zur Relegation:



In den Relegationsspielen geht es für den KSC um den direkten Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Die Relegation wird mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Gewinnt der Karlsruher SC in Summe beide Duelle, dann steigt er auf. Bei Torgleichheit greift die Auswärtstorregel: Auswärtstore zählen mehr. Sollte auch nach dieser Gleichstand herrschen, kommt es nach dem Rückspiel zu einer 2x15 Minuten Verlängerung und gegebenenfalls zum Elfmeterschießen.



Die Spiele finden am Freitag, 18. Mai, und am Dienstag, 22. Mai, statt. Anstoß ist jeweils um 18.15 Uhr. Wer gegen den KSC antritt, entscheidet sich erst am 34. Spieltag der 2. Liga (am Sonntag, 13. Mai, gegen 17.30 Uhr). Mögliche Gegner sind Fürth, Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Aue und Heidenheim. Im TV sind die beiden Spiele im Pay-TV (via Eurosport Player oder Eurosport 2 HD Xtra) und im ZDF zu sehen.



Karten für das Heimspiel am 18. Mai können ab Freitag, 11. Mai, im freien Verkauf von 9 bis 18 Uhr im Fanshop im Wildpark erworben werden - vorher haben Dauerkarteninhaber und -mitglieder Vorkaufsrecht. Es werden maximal zwei Tickets pro Person verkauft. Karten für das Rückspiel am Dienstag, 22. Mai, gibt es ab kommenden Montag, 14. Mai, im Vorverkauf. Mitglieder und Dauerkartenbesitzer haben auch hier ein zweitägiges Vorkaufsrecht, bevor der freie Verkauf am Mittwoch, 16. Mai, beginnt.