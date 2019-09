vor 5 Stunden Karlsruhe Badisches Duell in Frankreich: KSC testet in der Länderspielpause gegen Bundesligist SC Freiburg

In der Länderspielpause nächste Woche kommt es erstmals nach dreieinhalb Jahren wieder zum badischen Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem SC Freiburg. Beide Teams treffen am Donnerstag, 10. Oktober, um 17 Uhr zu einem Testspiel in Colmar aufeinander, wie die Klubs am Montag mitteilten.