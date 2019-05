vor 5 Stunden Caro Reisenauer Karlsruhe Aufstieg wird für den KSC teuer: Fanparty in Münster hinterlässt große Schäden

Der Karlsruher SC ist zurück in der 2. Bundesliga und die Fans feierten dieses Erlebnis am Samstag im Stadion und in der Fächerstadt ausgelassen. Einige übertrieben es allerdings - in Münster sind zahlreiche Beschädigungen im Stadion zu beklagen.