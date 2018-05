Schon seit 2010 gehen Klaiber und der Karlsruher SC gemeinsam durch dick und dünn. Nun hat der Hersteller für Sonnen- und Wetterschutztechnik die Partnerschaft erneut verlängert: Ein weiteres Jahr ist die Firma aus Forst bei Bruchsal der Hauptsponsor bei den Jungs aus dem Wildpark.

Mit der Vertragsverlängerung geht die Partnerschaft in die mittlerweile neunte Saison. Damit ist das das längste beim KSC bestehende Hauptsponsorship in der Vereinsgeschichte, das gibt der Karlsruher SC vor dem letzten Spieltag in einem Pressebericht bekannt.

"Es ist zum jetzigen Zeitpunkt ein tolles Zeichen und gibt uns darüber hinaus weitere Planungssicherheit", freut sich Präsident Ingo Wellenreuther. Damit werden die Blau-Weißen auch in der kommenden Saison - egal ob 3. Liga oder 2. Bundesliga - mit dem Logo von Klaiber auf der Brust auflaufen.

"Zum neunten Mal als Hauptsponsor dem Verein zur Seite zu stehen, sagt mehr als Worte", sagt Ralf Klaiber, Inhaber und Geschäftsführer von Klaiber Markisen nach der Vertragsunterzeichnung und ergänzt: "Wir haben unsere Zusage in dieser Saison früh gegeben, zu einem Zeitpunkt an dem an einen Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga noch nicht zu denken war. Wir freuen uns nun gemeinsam mit den Fans auf die Relegationsspiele!"

Alles Wichtige zur Relegation:



In den Relegationsspielen geht es für den KSC um den direkten Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Die Relegation wird mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Gewinnt der Karlsruher SC in Summe beide Duelle, dann steigt er auf. Bei Torgleichheit greift die Auswärtstorregel: Auswärtstore zählen mehr. Sollte auch nach dieser Gleichstand herrschen, kommt es nach dem Rückspiel zu einer 2x15 Minuten Verlängerung und gegebenenfalls zum Elfmeterschießen.



Die Spiele finden am Freitag, 18. Mai, und am Dienstag, 22. Mai, statt. Anstoß ist jeweils um 18.15 Uhr. Wer gegen den KSC antritt, entscheidet sich erst am 34. Spieltag der 2. Liga (am Sonntag, 13. Mai, gegen 17.30 Uhr). Mögliche Gegner sind Fürth, Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Aue und Heidenheim. Im TV sind die beiden Spiele im Pay-TV (via Eurosport Player oder Eurosport 2 HD Xtra) und im ZDF zu sehen.



Karten für das Rückspiel am Dienstag, 22. Mai, gibt es ab kommenden Montag, 14. Mai, im Vorverkauf. Mitglieder und Dauerkartenbesitzer haben auch hier ein zweitägiges Vorkaufsrecht, bevor der freie Verkauf am Mittwoch, 16. Mai, beginnt.