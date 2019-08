In der zweiten Runde des DFB-Pokals gastiert der KSC beim SV Darmstadt 98. Doch nicht nur sportlich ist ein Weiterkommen im Wettbewerb attraktiv, sondern das Erreichen der nächsten Runde spült auch ordentlich Geld in die Vereinskasse.

Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Hannover 96 in der ersten Runde des DFB-Pokals steht der KSC in der zweiten Runde. Dort geht es nun gegen den SV Darmstadt 98. Das wurde am Sonntag im Rahmen der ARD-Sportschau im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Unter der Leitung von U-21-Trainer der Deutschen Nationalmannschaft Stefan Kuntz und Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder wurden die Begegnungen der zweiten Runde gezogen. Ziel aller Mannschaften: das Finale im Olympiastadion in Berlin am 23. Mai 2020.

Auf dem Weg dahin können die Mannschaften auch ordentlich Geld in die Vereinskasse spülen. Allein für die Qualifizierung der ersten Runde gab es 175.500 Euro. Für den Karlsruher SC kommen durch das Erreichen der zweiten Runde 351.000 Euro auf das Konto. Die Prämien haben sich in diesem Jahr wieder leicht erhöht.

Falls der Sieg in der zweiten Runde gegen Darmstadt 98 gelingt, zahlt der DFB 702.000 Euro an die Badener. Beim Einzug ins Viertelfinale wird es siebenstellig: 1.404.000 Euro werden an die letzten acht Vereine ausgeschüttet. Die Halbfinalisten kassieren 2.808.000 Euro. Was die beiden Finalisten erhalten hat der DFB noch nicht mitgeteilt.

Im Finale war der Karlsruher SC zuletzt in der Saison 1995/96: Dort unterlagen die Badener dem 1. FC Kaiserslautern mit 0:1. Den Pokal in die Höhe gestemmt haben die Blau-Weißen das letzte Mal 1956, damals besiegten die Karlsruher den Hamburger SV mit 3:1. Ein Jahr zuvor gelang der erste Triumph: 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach.