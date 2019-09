An der Hand von Willi Wildpark ins Stadion laufen? ka-news.de und EnBW suchen Einlaufkinder für die KSC-Partie gegen Sandhausen

Einmal an der Hand von Willi Wildpark ins Wildparkstadion einlaufen – für fußballbegeisterte Kinder ist dies ein unvergessliches Erlebnis. Beim nächsten Heimspiel des Karlsruher SC gegen den den Gegner SV Sandhausen geben ka-news.de und EnBW zwei kleinen Fans die Möglichkeit, unter den Augen der Zuschauer, die Teams auf den Rasen zu führen.

Anpfiff der Begegnung zur Partie zwischen dem KSC und dem SV Sandhausen ist am Freitag, 13. September, um 18.30 Uhr.

Wer am Gewinnspiel von ka-news.de und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG - Energieeffizienzpartner des Karlsruher SC - teilnehmen möchte, muss einfach eine Mail an die ka-news.de-Sportredaktion unter Angabe von Name des Kindes und Alter sowie Adresse und Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten schicken (sport@ka-news.de - Stichwort: KSC-Einlaufkinder).

Die Glücksfee wird dann per Los die glücklichen Gewinner ermitteln. Die Einlaufkinder bekommen zusätzlich ein limitiertes T-Shirt von Willi Wildpark geschenkt. Der Preis beinhaltet auch eine Eintrittskarte für eine Begleitperson. Teilnahmeberechtigt sind alle Kids zwischen sechs und elf Jahren.

Einsendeschluss ist am Dienstag, 10. September, um 12 Uhr. Die Gewinner werden anschließend benachrichtigt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen. Viel Glück wünschen ka-news.de und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG.