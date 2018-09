Im dritten Testspiel in der Länderspielpause hat der Karlsruher SC einen Achtungserfolg eingefahren und gegen die U21-Nationalmannschaft Mexikos ein 2:2 (2:1)-Unentschieden erkämpft.

Die Tore für den KSC erzielten vor 150 Zuschauer in Eppingen Marvin Pourié und Martin Röser per Handelfmeter zur zwischenzeitlichen Halbzeitführung.

Dabei waren die Badener bereits in der dritten Spielminute in Rückstand geraten. Nach einem Ballverlust von Christoph Kobald nutzte Jesus Angulo zum 0:1. Pourié in der 25. Minute und Röser kurz vor der Halbzeitpause drehten die Partie allerdings – obwohl Martin Stoll zwischenzeitlich Gelb-Rot sah (38.).

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich weiter ein offener Spielverlauf, Mexiko nutzte eine seiner Chancen zum 2:2-Ausgleich in der 57. Minute.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff (46. Schragl) - Camoglu, Kobald, Stoll, Kircher - Hanek - Röser (59. Hofmann), Choi (59. Subaric), Möbius (46. Egolf), Assibey-Mensah (46. Mensah) - Pourié (59. Batmaz)