Nach 31 Tagen war der Karlsruher SC ausverkauft. Die Fananleihen haben die volle Summe von 2,5 Millionen Euro erreicht. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit und spricht von einem vollen Erfolg.

In den vergangenen 31 Tagen unterstützten die Anhänger der Blau-Weißen den Verein bis zum kompletten Finanzierungslimit von 2,5 Millionen Euro. Mit dem Erreichen der ausgerufenen Endsumme wird die "Vision Wildpark" weiter Realität.

Nun war es so weit: Nach einem Tag Verlängerung des geplanten Finanzierungszeitraums der ersten KSC-Fananlage wurde das Limit erreicht. Der "Wildparkzins" ist damit ein voller Erfolg: "Wir sind begeistert davon, wie die gesamte KSC-Familie unsere erste Fananlage angenommen hat und damit den Verein erstmals auf diese Art und Weise unterstützt", so Ingo Wellenreuther im Namen des KSC-Präsidiums. "Unser Dank gilt allen Anlegern, die damit einen entscheidenden Beitrag zur Finanzierung unserer 'Vision Wildpark' leisten und den KSC so weiter zukunftsfähig machen."

Zur Unterstützung des Projekts hatte der Karlsruher SC die erste Fananlage der Vereinsgeschichte auf den Weg gebracht. Bei der Anlage konnten Privatpersonen mit kleinen Beträgen ab 100 Euro online investieren und ihren Verein unterstützen. Die nächsten fünf Jahre profitieren sie nun vom Erfolg der Blau-Weißen in Form von Zinszahlungen, während die ersten Maßnahmen der "Vision Wildpark" nun in die Wege geleitet werden können.

"Der Bau eines ersten neuen Kunstrasens wurde bereits angestoßen. Darüber hinaus haben wir mit dem Erreichen des Finanzierungslimits jetzt Planungssicherheit für das nächste Teilprojekt, mit dem wir bald starten werden", erklärt KSC-Geschäftsführer Michael Becker die nächsten Schritte. "Nach dem überwältigen Zuspruch zur ersten Fananlage können wir uns auch sehr gut vorstellen, eine entsprechende Aktion zu wiederholen."