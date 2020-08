Der Karlsruher SC hat zum ersten Mal die Mitgliedermarke von 10.000 überschritten. Laut Verein sei das ein großartiges Zeichen, dass dies nun in der aktuellen Corona-Zeit erreicht werden konnte. Mitglied Nummer 10.000 darf sich unter anderem über eine lebenslange Mitgliedschaft sowie über ein Bild mit der gesamten Mannschaft freuen.

"Unsere Fans und Mitglieder hatten schon immer ein besonderes Gespür dafür, wann sie der Verein am meisten braucht und man zusammenstehen muss. Dass wir jetzt, in einer Phase, in der Fußball nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden darf, innerhalb von zehn Tagen über 500 neue Mitglieder gewinnen konnten, freut uns besonders und macht uns sehr stolz auf die KSC-Familie. Zusammenhalt ist ein hohes Gut in der momentanen Zeit.“, so der frisch gewählte KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze.

Dass die Nummer 10.000 eine besondere ist zeigt auch der KSC. Eine lebenslange Mitgliedschaft und zugleich einen exklusiven Tag hinter den Kulissen beim KSC-Media Day - inklusive eigener Autogrammkarte und einem Bild mit der gesamten KSC-Mannschaft. Das erwartet das neueste Vereinsmitglied. Damit auch dem nahen Kontakt zur Mannschaft nichts im Wege steht, wird der glückliche Gewinner im Vorfeld auch auf Corona getestet.