vor 42 Minuten Karlsruhe 1 Jahr KSC II: Fan-Mannschaft mit Potential - "da wächst was Großes zusammen"

Kreisliga C statt Oberliga: Die zweite Mannschaft des Karlsruher SC - der KSC II - legte in der vergangenen Saison einen Neustart hin: In der niedrigsten Spielklasse, ohne finanzielle Unterstützung des Vereins und mit unbezahlten Hobby-Spielern - aber viel Potential. Der Trainer ist sich sicher: Da wächst was Großes zusammen!