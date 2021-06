vor 1 Stunde Karlsruhe Neue Spieler, alte Stärken? Wie gut ist der KSC-Kader zur kommenden Saison aufgestellt, Herr Eichner?

Nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison: Der Karlsruher SC steckt daher aktuell schon wieder bis zum Hals in den Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit (Beginn: 23. Juli). Wie der Kader sich personell verändern wird und was das über den blau-weißen Erfolg in der Saison 21/22 aussagen könnte - KSC-Trainer Christian Eichner hat darüber mit ka-news.de im Interview gesprochen.