vor 20 Minuten Peter Putzing Karlsruhe KSC-Trainer Christian Eichner: "Ich glaube an den direkten Klassenerhalt"

Die Relegationsteilnahme ist dem KSC - aufgrund der um zehn Tore besseren Differenz gegenüber Wehen Wiesbaden - so gut wie sicher. Bei einem Sieg in Fürth am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) könnte gar noch der direkte Klassenerhalt gelingen. KSC-Trainer Christian Eichner darüber, wie er sich und seine Mannschaft auf den Saison-Showdown vorbereitet.