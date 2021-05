vor 24 Minuten Peter Putzing Karlsruhe KSC-Spieler am Limit: Die englischen Wochen "waren absolut anstrengend, aber wir mussten da durch"

Vier Gegner in elf Tagen - die Nachholspiele nach der Corona-Quarantäne haben dem Karlsruher SC in den vergangenen Tagen einiges abverlangt. Das, so verrät KSC-Innenverteidiger Christoph Kobald, zehrt langsam aber sicher an der Substanz der Spieler.