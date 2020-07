vor 1 Stunde Ruby M. Voigt Karlsruhe KSC-Legende Edgar Schmitt zur Präsidentenwahl: "Holger Siegmund-Schultze ist mein Favorit"

Edgar Schmitt, den KSC-Fans besser bekannt als "Euro Eddy", ist eine Legende in Karlsruher Fußballkreisen. Und auch wenn er nicht mehr aktiv beim Wildparkclub spielt, hat der Unternehmer immer ein Auge auf das Vorgehen in seinem ehemaligen Verein - und damit auch auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl am 30. Juli. Im Interview erklärt er, warum er gerade Holger Siegmund-Schultze unterstützt und was er zur vergangenen Ära Wellenreuther sagt.