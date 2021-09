vor 46 Minuten Karlsruhe KSC-Interview: Wann unterschreiben Sie ihren neuen Vertrag, Herr Eichner?

Mit einer kleinen Negativserie ging der KSC in die Länderspielpause, Trainer Christian Eichner dachte in dieser Phase zum einen darüber nach, wie seine Elf wieder auf den Erfolgsweg kommt. Zum anderen machte er sich Gedanken über das ihm vorliegende Vertragsangebot des KSC. Wichtig ist für Eichner vor allem: Am Samstag, gegen Holstein Kiel, soll es wieder in die Erfolgsspur gehen. Über all das sprach Peter Putzing mit dem KSC-Cheftrainer