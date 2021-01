vor 1 Stunde Karlsruhe KSC: Glücklicher Eichner über kurioses Würzburg-Spiel und Sperren - "müssen endlich lernen"

Der Abwärtstrend ist gestoppt. Nach drei Niederlagen in Folge gelang dem Karlsruher SC wieder ein Sieg. Einer, der in Erinnerung bleibt. Beim 4:2 Erfolg in Würzburg erzielten die Badener alle Treffer - denn es gab zwei Eigentore. Mann des Spiels? Marvin Wanitzek. Dem gelang ein Dreierpack - der etwas anderen Art. Zwei Tore für den KSC - eines für die Kickers aus Würzburg. Zudem sah Dirk Carlson gelb-rot, musste vom Feld, ist gesperrt. Auch Lukas Fröde ist gegen Greuther Fürth gesperrt. Er sah in Würzburg die fünfte gelbe Karte. Über all das sprach Peter Putzing mit Cheftrainer Christian Eichner.