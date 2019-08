11.08.2019 06:57 Ingo Rothermund Karlsruhe Robert Scholz und Sohn Domenik über Emotionen, Schiri-Entscheidungen und die Revanche gegen Hannover: "Der KSC wird sich durchsetzen!"

Am kommenden Montag (Anpfiff 18.30 Uhr) trifft der Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Hannover 96. Im vergangenen Jahr unterlagen die Blau-Weißen noch deutlich mit 0:6. Doch KSC-Fan Robert Scholz und sein Sohn Domenik erwarten ein ganz anderes Spiel in diesem Jahr.