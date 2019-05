vor 1 Stunde Karlsruhe "Ich bin emotional immer noch sehr stark mit dem KSC verbunden" - Das sagt Mario Eggimann zum Aufstieg seines ehemaligen Vereins

In der kommenden Saison darf der Karlsruher SC das erste Mal seit 2017 wieder Bundesliga-Luft schnuppern. Mit dem Saisonfinale am Samstag ist die Mannschaft offiziell wieder in Liga zwei angekommen. Wie freuen sich die KSC-Köpfe über den Aufstieg der Blau-Weißen? Der ehemalige Mannschaftskapitän Mario Eggimann sieht den KSC sogar schon in der ersten Bundesliga. Peter Putzing hat mit ihm gesprochen.