vor 17 Minuten Karlsruhe Gratulation, lieber KSC! So freut sich der Ex-Sportdirektor Jens Todt über die Rückkehr in Liga zwei

In der kommenden Saison darf der Karlsruher SC das erste Mal seit 2017 wieder Bundesliga-Luft schnuppern. Mit dem Saisonfinale am Samstag ist die Mannschaft offiziell wieder in Liga zwei angekommen. Wie freuen sich die KSC-Köpfe über den Aufstieg der Blau-Weißen? Er war einst Sportdirektor des KSC und schaffte es mit der Mannschaft damals fast in die erste Bundesliga: Jens Todt. Peter Putzing hat mit ihm gesprochen.